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В результате обстрела Луцка два человека погибли, шесть ранены

В результате обстрела Луцка два человека погибли, шесть ранены В результате обстрела российскими войсками Луцка два человека погибли, шесть ранены.
В регионе
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11 марта 2022 г. 12:22
В результате обстрела Луцка два человека погибли, шесть ранены

В результате обстрела российскими войсками Луцка два человека погибли, шесть ранены.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

"Сегодня утром, примерно в 05:45, произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии Российской Федерации по объектам военного аэродрома "Луцк"... Информация о погибших в настоящее время: обнаружены двое погибших военнослужащих, раненых различной степени тяжести – 6", - сообщил он.

Погуляйко добавил, что расчистка завалов продолжается.

09.33

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в стороне аэродрома.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие!" - сообщил Полищук.

Также в соцсетях сообщается об обстреле оккупантами Днепра.

Как уточняет ГСЧС в Днепропетровской области, враг нанес три авиаудара по Днепру, предварительно один человек погиб.

"11 марта около 06:10 в Новокодатском районе г. Днепр произошли три авиаудара, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Lutsk şəhəri atəşə tutulub, ölən və yaralananlar var
Версия на английском языке 2 killed, 6 wounded in attack on airfield in Lutsk

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