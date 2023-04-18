О нас

В результате обстрела Херсонской области один человек погиб, семеро ранены

В результате обстрела Херсонской области один человек погиб, семеро ранены Из-за обстрела ВС РФ рынка в Херсоне 18 апреля погиб один человек, ранены семеро.
В регионе
18 апреля 2023 г. 13:50
В результате обстрела Херсонской области один человек погиб, семеро ранены

Из-за обстрела ВС РФ рынка в Херсоне (Украина) 18 апреля погиб один человек, ранены семеро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

"По уточненным данным, в результате обстрела центрального рынка Херсона один человек погиб, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Напомним, что за прошедшие сутки ВС РФ совершили 57 обстрелов по территории Херсонской области, выпустив 342 снаряда с использованием тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynanın Xerson vilayətini atəşə tutub, 1 sakin ölüb, 7-si yaralanıb

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi