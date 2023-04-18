В результате обстрела Херсонской области один человек погиб, семеро ранены

Из-за обстрела ВС РФ рынка в Херсоне 18 апреля погиб один человек, ранены семеро.

Из-за обстрела ВС РФ рынка в Херсоне (Украина) 18 апреля погиб один человек, ранены семеро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

"По уточненным данным, в результате обстрела центрального рынка Херсона один человек погиб, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Напомним, что за прошедшие сутки ВС РФ совершили 57 обстрелов по территории Херсонской области, выпустив 342 снаряда с использованием тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.