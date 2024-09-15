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В результате обстрела Харькова пострадали 28 человек

В результате обстрела Харькова пострадали 28 человек Российские вооруженные силы ударили по многоэтажному зданию в украинском городе Харьков, в результате чего были ранены не менее 28 человек.
В регионе
15 сентября 2024 г. 17:39
В результате обстрела Харькова пострадали 28 человек

Российские вооруженные силы ударили по многоэтажному зданию в украинском городе Харьков, в результате чего были ранены не менее 28 человек.

Как передает Report, об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

"Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Известно о трех раненых", - написал мэр города.

Синегубов уточнил, что удар был нанесен по Немышлянскому району, повреждена гражданская инфраструктура.

Позднее Терехов сообщил о 28 пострадавших.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Xarkovu atəşə tutması nəticəsində 28 nəfər yaralanıb

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