В результате обстрела Харькова пострадали 28 человек

Российские вооруженные силы ударили по многоэтажному зданию в украинском городе Харьков, в результате чего были ранены не менее 28 человек.

Российские вооруженные силы ударили по многоэтажному зданию в украинском городе Харьков, в результате чего были ранены не менее 28 человек.

Как передает Report, об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

"Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Известно о трех раненых", - написал мэр города.

Синегубов уточнил, что удар был нанесен по Немышлянскому району, повреждена гражданская инфраструктура.

Позднее Терехов сообщил о 28 пострадавших.