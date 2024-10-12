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В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 11 человек

В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 11 человек В результате обстрела Белгородской области России 11 октября в общей сложности один человек погиб и 11 получили ранения.
В регионе
12 октября 2024 г. 08:13
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 11 человек

В результате обстрела Белгородской области России 11 октября в общей сложности один человек погиб и 11 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом в Telegram заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей. В результате обстрела со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким", - сказал он.

Напомним, что с начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Белгородская область, приграничный регион РФ часто подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Самая смертоносная атака на регион произошла 30 декабря 2023 года. В результате ракетного удара по Белгороду погибли 25 человек и 109 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Belqorod vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

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