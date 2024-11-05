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В результате обрушения остановки в Актау из-за сильного ветра пострадали три человека

В результате обрушения остановки в Актау из-за сильного ветра пострадали три человека В Актау из-за сильного ветра обрушилась остановка, три человека пострадали.
В регионе
5 ноября 2024 г. 13:38
В результате обрушения остановки в Актау из-за сильного ветра пострадали три человека

В Актау из-за сильного ветра обрушилась остановка, три человека пострадали.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Состояние пациентов оценивают как средней тяжести.

В полиции области сообщили, что по факту недоброкачественного строительства автобусной остановки заведено уголовное дело. Ведется расследование.

Сильный ветер привел не только к транспортному коллапсу в Актау, но к массовым отключениям электричества.

Синоптики сообщили, что 5 ноября на территории Мангистауской области из-за крупномасштабного северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в регионе ожидается неустойчивая погода. Днем на северо-западе области ожидаются сильные дожди. Ветер юго-восточный смещается на северо-запад, на Западе, в центре области ожидается 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, иногда более 30 м/с.

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