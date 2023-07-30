В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек, еще 67 пострадали

В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек, еще 67 пострадали

Девять человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды в Приволжском федеральном округе РФ.

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Девять человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды в Приволжском федеральном округе РФ. Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. "Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа (Республики Татарстан и Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области) оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них 9 - погибли", - сказали в МЧС. Подпишитесь на наш Telegram канал