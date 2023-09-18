В результате наводнения в Иране пострадали не менее семи человек

По меньшей мере семь человек пострадали при наводнении на северо-западе Ирана.

По меньшей мере семь человек пострадали при наводнении на северо-западе Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, стихийное бедствие затронуло иранский город Астара на побережье Каспийского моря. В затопленные районы отправились 12 оперативных групп, в составе которых находятся 60 спасателей.

Один из пострадавших был госпитализирован. О жертвах не сообщалось.

Информации о том, что стало причиной наводнения, не приводится. Экстренные службы продолжают вести спасательные работы