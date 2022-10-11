В результате массированных ракетных ударов в Запорожье погиб один человек

ВС России выпустили 12 ракет по Запорожью (Украина), в результате чего погиб один человек.

ВС России выпустили 12 ракет по Запорожью (Украина), в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

"Враг продолжает террор мирных жителей Запорожья. Ракетный удар из 12 ракет С-300, которые попали по общественным объектам", - заявил глава ОВА Александр Старух.

В частности, 2 ракеты попали в автосалон, в результате возник пожар, который сотрудникам ГСЧС удалось потушить. Другие ракеты попали в учебное заведение. Повреждены школа и амбулатория.

Отмечается, что в последнее время ВС РФ усилили обстрелы города. В конце сентября они нанесли ракетного удара по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.