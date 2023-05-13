В результате крушения вертолетов и военных самолетов в России погибли 9 человек

В результате крушения вертолетов Ми-8 и военных самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области России погибли 9 человек.
Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал
После падения второго вертолета Ми-8 в Унечском районе погибли еще три члена экипажа боевой машины.
В станице Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34.
Погиб и пилот истребителя Су-35, разбившегося в селе Сурецкий муравей.
Отметим, что хотя это и не было официально подтверждено, по телеграм-каналам распространялась информация о сбитых вертолетах и истребителях.