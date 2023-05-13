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В результате крушения вертолетов и военных самолетов в России погибли 9 человек

В результате крушения вертолетов и военных самолетов в России погибли 9 человек Сегодня в результате крушения вертолетов Ми-8 и военных самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области России погибли 9 человек.
В регионе
13 мая 2023 г. 19:04
В результате крушения вертолетов и военных самолетов в России погибли 9 человек

В результате крушения вертолетов Ми-8 и военных самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области России погибли 9 человек.

Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал Baza, при крушении вертолета Ми-8 в Клинском районе погибли все три члена экипажа.

После падения второго вертолета Ми-8 в Унечском районе погибли еще три члена экипажа боевой машины.

В станице Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34.

Погиб и пилот истребителя Су-35, разбившегося в селе Сурецкий муравей.

Отметим, что хотя это и не было официально подтверждено, по телеграм-каналам распространялась информация о сбитых вертолетах и ​​истребителях.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada helikopter və hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 9 nəfər ölüb

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