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В результате крупного ДТП в Иране 6 человек погибли

В результате крупного ДТП в Иране 6 человек погибли В Иране произошла авария с участием нескольких легковых машин и грузовика, в результате которой погибли 6 человек.
В регионе
23 июня 2023 г. 15:15
В результате крупного ДТП в Иране 6 человек погибли

В Иране произошла авария с участием нескольких легковых машин и грузовика, в результате которой погибли 6 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Число погибших достигло шести человек, а число раненых выросло до 25", - говорится в сообщении.

Ранее иранские СМИ сообщали о четырех погибших и 24 пострадавших.

ДТП было зарегистрировано на трассе между городами Ясудж и Шираз. Водитель грузовика с прицепом потерял управление, въехал в стоящие на обочине фургоны и припаркованные автомобили, там же находились пешеходы.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİranda zəncirvari yol qəzası olub, 6 nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanıb

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