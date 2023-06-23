В результате крупного ДТП в Иране 6 человек погибли

В Иране произошла авария с участием нескольких легковых машин и грузовика, в результате которой погибли 6 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
"Число погибших достигло шести человек, а число раненых выросло до 25", - говорится в сообщении.
Ранее иранские СМИ сообщали о четырех погибших и 24 пострадавших.
ДТП было зарегистрировано на трассе между городами Ясудж и Шираз. Водитель грузовика с прицепом потерял управление, въехал в стоящие на обочине фургоны и припаркованные автомобили, там же находились пешеходы.