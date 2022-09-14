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В результате конфликта на границе с Кыргызстаном погиб таджикский пограничник

В результате конфликта на границе с Кыргызстаном погиб таджикский пограничник Один таджикский пограничник погиб, несколько ранены в результате вооруженного инцидента на границе с Кыргызстаном.
В регионе
14 сентября 2022 г. 10:50
В результате конфликта на границе с Кыргызстаном погиб таджикский пограничник

Один таджикский пограничник погиб, несколько ранены в результате вооруженного инцидента на границе с Кыргызстаном.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник.

"В результате вооруженного конфликта, произошедшего в среду утром на участке таджикско-кыргызской границы в районе Ворух, один таджикский пограничник погиб, есть несколько раненых, которые доставлены в местную больницу", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время перестрелка прекращена.

09.05

На границе Кыргызстана и Таджикистана в среду произошла перестрелка между пограничниками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности.

"14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Кыргызстана.

"В ходе несения службы пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд Погранвойск (ПВ) ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы. Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь", - отмечается в сообщении. В ответ кыргызские пограничники "также применили оружие".

"Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. По состоянию на 09:30 14 сентября перестрелка периодически начинается и прекращается", - заверили в погранслужбе. По предварительным данным, пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет.

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Версия на английском языке Shootout breaks out on Tajik-Kyrgyz border
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan və Tacikistan sərhədçiləri arasında atışma olub

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