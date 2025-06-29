В результате израильского удара по иранской тюрьме Эвин погиб 71 человек

В результате удара Армии обороны Израиля 22 июня по тюрьме Эвин в столице Ирана Тегеране погиб 71 человек.

В результате удара Армии обороны Израиля 22 июня по тюрьме Эвин в столице Ирана Тегеране погиб 71 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил пресс-секретарь судебной власти Аскер Джахангир.

"По официальной статистике, <...> в результате удара по Эвину погиб 71 человек", – сказал он. Чиновник подчеркнул, что среди погибших есть сотрудники административного персонала, военнослужащие срочной службы, заключенные, члены их семей, а также жители домов, расположенных рядом с тюрьмой.

Пресс-секретарь сообщил, что в результате инцидента пострадало значительное количество людей, однако не уточнил их число.

Отметим, что тюрьма Эвин, расположенная на севере Тегерана, является одним из крупнейших пенитенциарных учреждений Ирана. Тюрьма была основана в 1972 году. С 1979 года она используется в основном для содержания политических заключенных, правозащитников, журналистов и лиц, обвиняемых в преступлениях против государственной безопасности. Эвин регулярно подвергается критике со стороны международных правозащитных организаций из-за сообщений о жестоком обращении, пытках, а также ограничении доступа к адвокатам и медицинской помощи.