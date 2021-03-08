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В результате ДТП в России погибли семь человек

В результате ДТП в России погибли семь человек Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области России привело к гибели семи человек
В регионе
8 марта 2021 г. 09:38
В результате ДТП в России погибли семь человек

Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области России привело к гибели семи человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли семь человек", - сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, виновником ДТП является водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу. Он погиб.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня рано утром на трассе Волжский - Курумоч.

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