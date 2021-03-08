В результате ДТП в России погибли семь человек

Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области России привело к гибели семи человек

Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области России привело к гибели семи человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли семь человек", - сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, виновником ДТП является водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу. Он погиб.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня рано утром на трассе Волжский - Курумоч.