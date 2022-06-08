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В результате боевых действий в Украине ранены 478 детей

В результате боевых действий в Украине ранены 478 детей В Украине в результате боевых действий ранены 478 детей.
В регионе
8 июня 2022 г. 10:04
В результате боевых действий в Украине ранены 478 детей

В Украине в результате боевых действий ранены 478 детей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"За сутки число погибших детей не изменилось - 263 ребенка, а раненых выросло до 478. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 122, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - сказано в сообщении.

При этом говорится о том, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Версия на английском языке Number of children injured in hostilities in Ukraine rises to 478

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