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В результате боевых действий в Украине погибли 353 ребенка

В результате боевых действий в Украине погибли 353 ребенка С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 353 ребенка, 666 получили ранения.
В регионе
18 июля 2022 г. 10:00
В результате боевых действий в Украине погибли 353 ребенка

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 353 ребенка, 666 получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"С начала войны больше всего детей пострадали в Донецкой области - 373, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", сказано в сообщении.

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