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В результате боевых действий в Украине погибли 243 ребенка

В результате боевых действий в Украине погибли 243 ребенка Из-за боевых действий в Украине погибли 243 ребенка.
В регионе
31 мая 2022 г. 10:29
В результате боевых действий в Украине погибли 243 ребенка

Из-за боевых действий в Украине погибли 243 ребенка.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"По состоянию на утро 31 мая 2022 официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 243. Возросло количество раненых- 446. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 111, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что эти цифры не являются окончательными, поскольку "идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

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Версия на английском языке 243 children killed during military actions in Ukraine

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