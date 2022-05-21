В результате боевых действий в Украине погибли 232 ребенка

В результате боевых действий РФ в Украине погибли 232 ребенка, свыше 430 ранены.

В результате боевых действий РФ в Украине погибли 232 ребенка, свыше 430 ранены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

"Эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - сказано в сообщении.