В результате боевых действий РФ в Украине погибло 136 детей, почти 200 ранены

В результате боевых действий РФ в Украине погибли 136 детей, почти 200 ранены.

В результате боевых действий РФ в Украине погибли 136 детей, почти 200 ранены.

Как передает Report, об этом сообщил офис Генпрокурора Украины в Telegram-канале.

"По состоянию на утро 31 дня полномасштабных боевых действий Российской Федерации в стране погибли 136 детей. Ранения различной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 44, Донецкой - 50, Черниговской - 38, Николаевской - 28, Луганской - 25, Запорожской - 17, Херсонской - 20, столице - 16, Житомирской - 15, и Сумской - 14 областях", - говорится в сообщении.

По сообщению УНИАН, 25 марта в результате обстрела российскими войсками в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения. 24 марта 13-летняя девочка из поселка на Николаевщине в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения.