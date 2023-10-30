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В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 9 полицейских

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 9 полицейских Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, они получили телесные повреждения, двое в больнице.
В регионе
30 октября 2023 г. 09:17
В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 9 полицейских

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, они получили телесные повреждения, двое в больнице.

Как передает Report, об этом заявили в МВД Дагестана.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. В Росавиации сообщали, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября в связи с инцидентом, произошедшим 29 октября, когда несколько сотен человек собрались на территории аэропорта на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта.

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Версия на английском языке 10 injured following riots at Makhachkala airport
Версия на азербайджанском языке Mahaçqala hava limanında iğtişaşlar nəticəsində 9 polis yaralanıb

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