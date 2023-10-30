В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 9 полицейских

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, они получили телесные повреждения, двое в больнице.

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, они получили телесные повреждения, двое в больнице.

Как передает Report, об этом заявили в МВД Дагестана.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. В Росавиации сообщали, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября в связи с инцидентом, произошедшим 29 октября, когда несколько сотен человек собрались на территории аэропорта на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта.