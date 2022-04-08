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В результате авиаударов в Краматорске погибли 35 взрослых и четверо детей

В результате авиаударов в Краматорске погибли 35 взрослых и четверо детей В результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 35 взрослых и четверо детей.
В регионе
8 апреля 2022 г. 14:40
В результате авиаударов в Краматорске погибли 35 взрослых и четверо детей

В результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 35 взрослых и четверо детей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Facebook сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"Российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. 39 погибших, среди которых 4 детей", - отметил он.

Дехтяренко напомнил, что СБУ уже открыла уголовное производство по этому факту по статье 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением и т.д.).

Отметим, что число раненых составляет 100 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada vağzal raket atəşinə tutulub, 35 nəfər ölüb, 100-dən çox yaralı var

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