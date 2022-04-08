В результате авиаударов в Краматорске погибли 35 взрослых и четверо детей

В результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 35 взрослых и четверо детей.

В результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 35 взрослых и четверо детей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Facebook сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"Российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. 39 погибших, среди которых 4 детей", - отметил он.

Дехтяренко напомнил, что СБУ уже открыла уголовное производство по этому факту по статье 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением и т.д.).

Отметим, что число раненых составляет 100 человек.