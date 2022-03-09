В результате авиаудара в Сумах погибли 22 человека, жители эвакуируются в Полтаву

Действие гуманитарного коридора из города Сум в Полтаву (Украина) продлено, сегодня с 9.00 до 21.00 можно будет выехать как собственным транспортом, так и автобусами.

Действие гуманитарного коридора из города Сум в Полтаву (Украина) продлено, сегодня с 9.00 до 21.00 можно будет выехать как собственным транспортом, так и автобусами.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Сумской областной государственной администрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Всю ночь работала переговорная группа и было продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00. Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14.00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы", - отметил он.

По его словам, в результате авиаудара по жилым домам в украинском городе Сумы погибли 22 человека, 3 из них – дети, 8 человек ранены.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах. Бомба прилетела на частный дом по улице Роменской и уничтожила его до основания. В доме было 9 человек, все погибли. Шесть домов полностью разрушены. Еще около 2-х десятков соседних домов разрушены частично. Среди погибших 22 человек есть 3 ребенка. Сначала сообщали о двух, но сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Также травмированы 8 человек, среди которых пятилетняя девочка", - написал глава ОГА в телеграмм-канале.