В результате атаки на штаб ЧФ ВМФ России погибли 9 человек, в числе раненых значатся генералы

В результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в украинском городе Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16, среди них есть генералы.

В результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в украинском городе Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16, среди них есть генералы.

Как передает Report , об этом заявил в интервью украинской службе " Голос Америки " руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, в результате удара по Севастополю командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук получил серьезные ранения и находится в очень тяжелом состоянии.

Также без сознания находится начальник штаба, командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-лейтенант Олег Цеков.

"Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана, и так далее", - сообщил Буданов.