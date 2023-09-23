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В результате атаки на штаб ЧФ ВМФ России погибли 9 человек, в числе раненых значатся генералы

В результате атаки на штаб ЧФ ВМФ России погибли 9 человек, в числе раненых значатся генералы В результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в украинском городе Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16, среди них есть генералы.
В регионе
23 сентября 2023 г. 05:38
В результате атаки на штаб ЧФ ВМФ России погибли 9 человек, в числе раненых значатся генералы

В результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в украинском городе Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16, среди них есть генералы.

Как передает Report, об этом заявил в интервью украинской службе "Голос Америки" руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, в результате удара по Севастополю командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук получил серьезные ранения и находится в очень тяжелом состоянии.

Также без сознания находится начальник штаба, командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-лейтенант Олег Цеков.

"Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана, и так далее", - сообщил Буданов.

Напомним, что 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. В сети публиковали видео, на которых видны значительные повреждения здания и столб дыма. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. Как уточнял Sky News, Украина использовала для этой атаки ракету Storm Shadow.

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