В результате атаки на штаб ЧФ ВМФ России погибли 9 человек, в числе раненых значатся генералы

В результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в украинском городе Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16, среди них есть генералы.
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По его словам, в результате удара по Севастополю командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук получил серьезные ранения и находится в очень тяжелом состоянии.
Также без сознания находится начальник штаба, командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-лейтенант Олег Цеков.
"Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, несущие службу, охрана, и так далее", - сообщил Буданов.
Напомним, что 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. В сети публиковали видео, на которых видны значительные повреждения здания и столб дыма. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. Как уточнял