В результате атаки боевиков на границе с Пакистаном погибли пять иранских военных

По меньшей мере пятеро иранских военных погибли в результате атаки боевиков вблизи границы с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

По меньшей мере пятеро иранских военных погибли в результате атаки боевиков вблизи границы с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Как передает Report , об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, нападение было совершено в городе Сарван, убитые являлись членами военизированных добровольческих сил "Басидж" КСИР.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее сообщалось, что силы КСИР нейтрализовали трех террористов и арестовали еще девять в ходе военной операции. В сообщении не уточнялось, к какой группировке принадлежали подозреваемые.