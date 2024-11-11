В результате атаки боевиков на границе с Пакистаном погибли пять иранских военных

По меньшей мере пятеро иранских военных погибли в результате атаки боевиков вблизи границы с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.
Как передает
Согласно информации, нападение было совершено в городе Сарван, убитые являлись членами военизированных добровольческих сил "Басидж" КСИР.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Ранее сообщалось, что силы КСИР нейтрализовали трех террористов и арестовали еще девять в ходе военной операции. В сообщении не уточнялось, к какой группировке принадлежали подозреваемые.