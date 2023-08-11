В результате атак ВС РФ в Запорожской области двое погибли, 21 человек ранен

В результате атак ВС РФ в Запорожской области Украины два человека погибли, 21 ранен.

В результате атак ВС РФ в Запорожской области Украины два человека погибли, 21 ранен.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА.

За сутки российская армия нанесла 92 удара по 23 населенным пунктам области. Поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, а также объектов социальной инфраструктуры.

В полиции сообщили, что ВС РФ использовали ракету "Искандер-К". В результате атаки загорелись транспортные средства, взрывной волной и обломками частично разрушены объекты гражданской инфраструктуры.