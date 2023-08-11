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В результате атак ВС РФ в Запорожской области двое погибли, 21 человек ранен

В результате атак ВС РФ в Запорожской области двое погибли, 21 человек ранен В результате атак ВС РФ в Запорожской области Украины два человека погибли, 21 ранен.
В регионе
11 августа 2023 г. 11:11
В результате атак ВС РФ в Запорожской области двое погибли, 21 человек ранен

В результате атак ВС РФ в Запорожской области Украины два человека погибли, 21 ранен.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА.

За сутки российская армия нанесла 92 удара по 23 населенным пунктам области. Поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, а также объектов социальной инфраструктуры.

В полиции сообщили, что ВС РФ использовали ракету "Искандер-К". В результате атаки загорелись транспортные средства, взрывной волной и обломками частично разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

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Версия на английском языке 2 killed, 21 injured in Zaporizhzhia strike
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Zaporojyeyə hücum edib: 2 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb

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