В результате атак ВС РФ в столице Украины есть погибший и раненые

ВС РФ нанесли очередной массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе этой ночью. В результате атаки есть погибший и раненые.

ВС РФ нанесли очередной массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе этой ночью. В результате атаки есть погибший и раненые.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, взрывы прозвучали в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Кропивницком.

Сигналы об угрозе воздушных атак стали массово звучать в разных областях вскоре после полуночи. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске дронов-камикадзе с разных направлений, а также крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Сообщается, что все 20 ударных дронов уничтожены преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".