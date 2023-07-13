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В результате атак ВС РФ в столице Украины есть погибший и раненые

В результате атак ВС РФ в столице Украины есть погибший и раненые ВС РФ нанесли очередной массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе этой ночью. В результате атаки есть погибший и раненые.
В регионе
13 июля 2023 г. 09:26
В результате атак ВС РФ в столице Украины есть погибший и раненые

ВС РФ нанесли очередной массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе этой ночью. В результате атаки есть погибший и раненые.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, взрывы прозвучали в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Кропивницком.

Сигналы об угрозе воздушных атак стали массово звучать в разных областях вскоре после полуночи. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске дронов-камикадзе с разных направлений, а также крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Сообщается, что все 20 ударных дронов уничтожены преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".

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