В результате атак ВС РФ в Кривом Роге один человек погиб, 10 ранены

В Кривом Роге в результате атак ВС РФ один человек погиб, десять получили ранения.

В Кривом Роге в результате атак ВС РФ один человек погиб, десять получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Кривой Рог. Две ракеты ВС РФ выпустили по городу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами вероятно есть люди. Работают спасатели и полиция", - написал он.

По его словам, вторая ракета разрушила секцию с четвертого по девятый этажи жилого дома.

"Возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Работники МЧС тушат огонь и разбирают завалы", - добавил Клименко.