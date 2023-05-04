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В результате атак ВС РФ в Херсонской области погибли 23 человека, ранены 46

В результате атак ВС РФ в Херсонской области погибли 23 человека, ранены 46 За минувшие сутки ВС РФ 98 раз обстреляли ряд регионов Украины, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Херсон был атакован 16 раз. В результате атаки в Херсонской области число погибших возросло до 23, раненых - 46.
В регионе
4 мая 2023 г. 09:58
В результате атак ВС РФ в Херсонской области погибли 23 человека, ранены 46

За минувшие сутки ВС РФ 98 раз обстреляли ряд регионов Украины, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Херсон был атакован 16 раз. В результате атаки в Херсонской области число погибших возросло до 23, раненых - 46.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. С особой жестокостью обстрелян город Херсон. Из-за российской агрессии 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) - получили ранения", - рассказал он.

По словам главы региона, 82 снаряда попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух торговых заведений, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда.

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Версия на азербайджанском языке Xerson hücuma məruz qalıb, 23 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb

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