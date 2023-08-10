В результате атак ВС РФ в Донецкой области Украины погибли трое, ранены 10 человек

В результате атак ВС РФ около десяти населенных пунктов в Донецкой области Украины погибли трое, ранены 10 человек.

В результате атак ВС РФ около десяти населенных пунктов в Донецкой области Украины погибли трое, ранены 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Сообщается, что на Волновахском направлении противник трижды обстрелял из артиллерии Богоявленку и 23 раза Угледар; на Горловском направлении, в Торецкой громаде от обстрелов выгорела сухая трава на поле 4 га; на Лисичанском направлении поврежден дом в Звановке и дом в Северске.

Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.