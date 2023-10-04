В результате антитеррористической операции в Турции задержаны 37 человек

Правоохранительные органы Турции провели антитеррористическую операцию в провинциях Стамбул, Ван, Шанлыурфа, Элязыг, Дюздже, Диярбакыр, Бурса, Эдирне, Кыркларели, Килис, Ыгдыр, Хатай, Адана, Кахраманмараш и Денизли.

Правоохранительные органы Турции провели антитеррористическую операцию в провинциях Стамбул, Ван, Шанлыурфа, Элязыг, Дюздже, Диярбакыр, Бурса, Эдирне, Кыркларели, Килис, Ыгдыр, Хатай, Адана, Кахраманмараш и Денизли.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети "X".

По его словам, в ходе операции против сепаратистской террористической организации (BTÖ) были задержаны 37 человек.

Кроме того, были уничтожены два террориста, пытавшиеся незаконно пересечь границу в провинции Агры.