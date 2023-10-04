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В результате антитеррористической операции в Турции задержаны 37 человек

В результате антитеррористической операции в Турции задержаны 37 человек Правоохранительные органы Турции провели антитеррористическую операцию в провинциях Стамбул, Ван, Шанлыурфа, Элязыг, Дюздже, Диярбакыр, Бурса, Эдирне, Кыркларели, Килис, Ыгдыр, Хатай, Адана, Кахраманмараш и Денизли.
В регионе
4 октября 2023 г. 10:23
В результате антитеррористической операции в Турции задержаны 37 человек

Правоохранительные органы Турции провели антитеррористическую операцию в провинциях Стамбул, Ван, Шанлыурфа, Элязыг, Дюздже, Диярбакыр, Бурса, Эдирне, Кыркларели, Килис, Ыгдыр, Хатай, Адана, Кахраманмараш и Денизли.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети "X".

По его словам, в ходе операции против сепаратистской террористической организации (BTÖ) были задержаны 37 человек.

Кроме того, были уничтожены два террориста, пытавшиеся незаконно пересечь границу в провинции Агры.

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Версия на английском языке Anti-terror operation in 15 Turkish provinces: 37 detained, 2 neutralized
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin 15 əyalətində antiterror əməliyyatı: 37 nəfər saxlanılıb, 2 nəfər məhv edilib

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