В результате землетрясения в Иране один человек погиб, 97 пострадали

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб, не менее 97 пострадали в результате землетрясения, произошедшего неподалеку от иранской столицы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими.

"Землетрясение затронуло провинции Тегеран, Альборз, Казвин, Кум, Гилян и Маркази, в результате чего 97 человек пострадали", - заявил Салими.

Он также отметил, что погибшей является беременная женщина, испугавшаяся землетрясения.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло накануне вечером в 17 км от города Кередж, расположенном к северо-западу от Тегерана.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.