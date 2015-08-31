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    В результате взрыва у Верховной Рады в Киеве погибли двое

    МВД Украины: Около сотни работников органов внутренних дел пострадали во время столкновений

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва боевой гранаты у Верховной Рады в Киеве погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает Report, об этом  УНН заявили правоохранители.  

    По их словам, травмы раненых были несовместимы с жизнью.

    По информации МВД Украины, во время столкновений в Верховной Рады пострадали около сотни работников органов внутренних дел. Более 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

    Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что были задержаны около 30 участников акции протеста, в том числе бросивший взрывные устройства в толпу.

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