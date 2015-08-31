В результате взрыва у Верховной Рады в Киеве погибли двое

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва боевой гранаты у Верховной Рады в Киеве погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает Report, об этом УНН заявили правоохранители.

По их словам, травмы раненых были несовместимы с жизнью.

По информации МВД Украины, во время столкновений в Верховной Рады пострадали около сотни работников органов внутренних дел. Более 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что были задержаны около 30 участников акции протеста, в том числе бросивший взрывные устройства в толпу.