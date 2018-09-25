В результате взрыва мины в Иране погибли двое

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В результате взрыва мины времен ирано-иракской войны в Иране погибли два и ранения получил один человек.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил глава Красного Полумесяца в провинции Курдистан Мухаммед Бакыр Мухаммеди.

Инцидент произошел в селении Дереверан на границе с Ираком.

Во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов вдоль границы между двумя странами протяженностью 1458 километров было установлено множество мин.