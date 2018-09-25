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    В результате взрыва мины в Иране погибли двое

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В результате взрыва мины времен ирано-иракской войны в Иране погибли два и ранения получил один человек.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил глава Красного Полумесяца в провинции Курдистан Мухаммед Бакыр Мухаммеди. 

    Инцидент произошел в селении Дереверан на границе с Ираком.

    Во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов вдоль границы между двумя странами протяженностью 1458 километров было установлено множество мин.

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