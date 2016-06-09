​В результате вооруженного нападения террористов в Хаккари погибли 2, ранен 1 человек

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В турецкой области Хаккари террористы ПКК открыли автоматный огонь по автомобилю, перевозящему сотрудников сельской охранной службы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в селе Узюмгыран в 13 км от района Шамдинли.

В результате обстрела погибли 2, ранен 1 человек. Пострадавший доставлен в Шамдинлинскую государственную больницу.

Турецкие силы безопасности приступили в регионе к операции по обезвреживанию террористов.