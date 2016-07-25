В результате теракта в Турции погибли трое сотрудников полиции

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В турецком городе Мардин совершен теракт.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, случай произошел на автомобильной дороге Кызылтепе-Вираншехир во время проезда бронированного полицейского автомобиля.

Согласно информации, в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге террористами РПК , погибли трое сотрудников полиции.

В регионе начались крупномасштабные операции по обезвреживанию террористов.