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    В результате теракта в Турции погибли трое сотрудников полиции

    Приведено в действие самодельное взрывное устройство, заложенное на дороге террористами РПК

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В турецком городе Мардин совершен теракт. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, случай произошел на автомобильной дороге Кызылтепе-Вираншехир во время проезда бронированного полицейского автомобиля. 

    Согласно информации, в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге террористами РПК , погибли трое сотрудников полиции. 

    В регионе начались крупномасштабные операции по обезвреживанию террористов. 

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