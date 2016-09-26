В результате теракта в Турции погиб 1 человек, еще 9 ранены

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В результате теракта на автомобильной дороге Кызылтепе-Дерик в турецкой провинции Мардин погиб 1 сотрудник сил безопасности, еще 9 человек ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyyet, взрыв произошел во время проезда автомобиля сил безопасности.

Террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное на дороге.

На место происшествия привлечены машины скорой помощи. Состояние двух раненых оценивается как тяжелое.