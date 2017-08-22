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    В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 58 человек

    Девять из них госпитализированы

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Почти 60 человек обратились за медицинской помощью после пожара в Ростове-на-Дону, девять из них госпитализированы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании оперативного штаба глава регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Панов.

    "По последним данным, уточненным у Минздрава, пострадавшими числятся 58 человек, 9 госпитализированы", - сказал он.

    Пожар произошел в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону накануне днем. Горели жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Всего огонь уничтожил около 120 строений, из которых около 100 - жилые постройки. В регионе объявлен режим ЧС.

    Из домов, в том числе близлежащих, было эвакуировано около 600 человек.

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