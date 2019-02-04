В результате пожара в центре Москвы погибли 8 человек

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, в их числе двое детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети", - сказала она.

По ее словам, следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия.