В результате пожара в центре Москвы погибли 8 человек

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, в их числе двое детей.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети", - сказала она.
По ее словам, следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия.
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