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    В результате пожара в центре Москвы погибли 8 человек

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, в их числе двое детей.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

    "К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети", - сказала она.

    По ее словам, следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия.

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