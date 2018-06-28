В результате пожара на АЗС в Чечне пострадало пять человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Пять человек пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в станице Гребенская в Чечне.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Центр медицины катастроф.

***22:15

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Четыре подземные цистерны с топливом взорвались на автозаправочной станции в километре от станицы Шелковская в Чечне, пострадавших нет.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На АЗС в 1 км от населенного пункта Шелковская произошел взрыв четырех подземных цистерн с топливом. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в резервуарах находилось 50 кубометров горючего.

Пожар на автозаправочной станции на территории 500 кв. м локализован.

"Пожар на АЗС на окраине станицы Гребенская локализован. Предварительно площадь пожара - 500 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.