В результате ошибки врачей в Армении военнослужащий стал инвалидом I группы

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Освобожден бывший военнослужащий Давид Акопян, сообщивший в правоохранительные органы о бомбе, заложенной в рабочем кабинете экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна.

Как сообщает Report, об этом написала ежедневная армянская газета "Жоговурд" ("Народ").

Согласно информации, президент страны Серж Саргсян подписал указ о помиловании бывшего военнослужащего.

По информации газеты, Д.Акопян в 2012 году во время службы в миротворческих силах из-за болей в желудке был госпитализирован в военный госпиталь "Мурацан" в Ереване: "После неудачной хирургической операции он перенес вторичную операцию,и впал в кому. Он пришел в себя через 10 дней. После этого была парализована левая сторона. Ему был выдан официальный документ о перенесенном инсульте, однако в ходе обследования за пределами военного госпиталя было установлено, что ему повредили нервы во время операции".

Согласно информации, министерство обороны Армении заявило Д.Акопяну, что поможет ему продолжить лечение за границей, в случае, если он не заявит на оперировавшего его врача: "Однако обещание не было выполнено. Поэтому Акопян в 2015 году из своего дома в селе Маисян Армавирского района позвонил по мобильному телефону и заявил, что в рабочем кабинете экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна заложена бомба”.

Газета пишет, что инвалид 1-й группы Д.Акопян после этого звонка был обвинен в заведомо ложном сообщении и приговорен к 1,5 годам лишения свободы.

После увольнения С.Оганяна и назначения на эту должность Вигена Саркисяна президент страны Серж Саргсян подписал указ о помиловании бывшего военнослужащего миротворческой бригады. Однако это было запоздавшим указом, так как до конца срока наказания Д.Акопяна оставалось 2 месяца.