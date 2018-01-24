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    В результате обстрела турецкого города Килис погибло 2 человека, 12 пострадали

    Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Два человека погибли, 12 пострадали в результате обстрела пограничного с Сирией турецкого города Килис.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают СМИ Турции.

    Ракетный обстрел провинции Килис был совершен 24 января. Ранее губернатор региона Мехмет Кинарслан сообщил об одном погибшем.

    Отмечается, что два снаряда упали на территории города. Одна ракета попала в здание мечети в районе Бююккютах.

    Обстрел осуществлялся курдами с территории сирийского района Африн, где с 20 января Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь».

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