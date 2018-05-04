В результате наводнений в Кении погибли более 110 человек

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 112 человек погибли в Кении из-за наводнений, вызванных сильными ливнями.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь местного общества Красного Креста Аббас Гуллет.

"Мы можем сообщить, что на территории страны погибли 112 человек", - заявил в ходе пресс-конференции Аббас Гуллет. Он добавил, что наводнения также уничтожили более 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

По данным Гулетта, действия стихии затронули в общей сложности более 260 тысяч человек.