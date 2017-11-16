В результате нападения террористов в Турции погибли двое военнослужащих, один ранен

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ На турецко-иракской границе, в районе Шемдинли провинции Хаккари двое военнослужащих погибли, один ранен.

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент произошел, когда военнослужащие Вооруженных сил Турции проводили оперативно-розыскное мероприятие в регионе Дереджик.

Так, террористическая группировка РПК выпустила ракету на территорию. Пострадавший солдат помещен в госпиталь.

В настоящее время на территории проводится широкомасштабная операция.