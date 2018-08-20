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    В результате нападения неизвестных в Грозном погиб полицейский - ОБНОВЛЕНО

    © Саид Царнаев/ РИА Новости

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В результате нападения неизвестных в Грозном погиб один полицейский.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

    "Утром в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева произошли стрельба, нападение на сотрудников полиции, в результате один полицейский скончался", - заявил источник.

    В свою очередь в  МВД Чечни опровергли сообщения о гибели полицейского при нападении в Грозном.

    ***14:54

    Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как передает МВД республики, в результате нападения двое полицейских получили ранения, ответным огнем преступники были уничтожены. 

    На месте происшествия работает оперативная группа.

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