В результате нападения неизвестных в Грозном погиб полицейский - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В результате нападения неизвестных в Грозном погиб один полицейский.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева произошли стрельба, нападение на сотрудников полиции, в результате один полицейский скончался", - заявил источник.

В свою очередь в МВД Чечни опровергли сообщения о гибели полицейского при нападении в Грозном.

***14:54

Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как передает МВД республики, в результате нападения двое полицейских получили ранения, ответным огнем преступники были уничтожены.

На месте происшествия работает оперативная группа.