В результате нападения на КПП в Грозном ранены шестеро полицейских

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Шесть полицейских получили ранения на КПП в Грозном при предотвращении проникновения двух вооруженных людей в город. Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД России по Чеченской республике.

По его словам, в этот день на КПП несли службу прикомандированные сотрудники сводного отряда полиции МВД по республике Башкортостан.

Сотрудник пресс-службы подчеркнул, что никто из полицейских не погиб.