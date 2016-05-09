В результате нападения на КПП в Грозном ранены шестеро полицейских

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Шесть полицейских получили ранения на КПП в Грозном при предотвращении проникновения двух вооруженных людей в город. Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД России по Чеченской республике.
По его словам, в этот день на КПП несли службу прикомандированные сотрудники сводного отряда полиции МВД по республике Башкортостан.
Сотрудник пресс-службы подчеркнул, что никто из полицейских не погиб.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости