В результате ДТП в Иране погибли 14 человек, 11 получили ранения

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 14 человек погибли, 11 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Иране, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Авария произошла сегодня утром в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. На автотрассе между городами Сераван и Хаш столкнулись два автомобиля марки Toyota с открытым типом кузова. Полиция установила, что все жертвы и пострадавшие - выходцы из Афганистана. Они находились на иранской территории нелегально.