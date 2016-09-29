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    В результате ДТП в Иране погибли 14 человек, 11 получили ранения

    Авария произошла сегодня утром в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 14 человек погибли, 11 госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Иране, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Авария произошла сегодня  утром в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. На автотрассе между городами Сераван и Хаш столкнулись два автомобиля марки Toyota с открытым типом кузова. Полиция установила, что все жертвы и пострадавшие - выходцы из Афганистана. Они находились на иранской территории нелегально.

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