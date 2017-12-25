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    В результате ДТП с участием автобуса в Москве погиб ребенок

    В больницах остаются девять человек© РИА Новости

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Трое жертв аварии с участием пассажирского автобуса на Кутузовском проспекте на западе Москвы опознаны, в том числе ребенок, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Четверо погибших доставлены в Царицынский морг, трое из них уже опознаны, в том числе один ребенок", - сообщил собеседник агентства.

    По его словам, в больницах остаются девять человек.

    Напомним, что автобус днем въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы.

    Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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