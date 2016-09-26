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    В результате бомбардировки Алеппо за последнюю неделю погибли 444 мирных жителя

    Режим прекращения огня по инициативе США и России продлился с 12 по 19 сентября

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В результате бомбардировок провинции Алеппо на севере Сирии боевыми самолетами России и истребителями режима Башара Асада погибли 85 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", по информации представителей больниц гражданской обороны и полевых стационаров, российские самолеты и самолеты режима Башара Асада сбросили на Алеппо вакуумные и фосфорные бомбы. 

    Согласно информации, в результате авиаударов в районе Хуллук погибли 5 человек, в  Кади Аскер - 4, в Катырджи - 2, Ард Хамраде - 1, в Бустал Аль-Башаде - 7, в Зибедияде - 5, в Тарык Эль-Бабде - 18, в Муесире - 6, Салихинде - 8, Эснариде - 7, Месакин Фенано - 4, Мердже - 1, Салахаддине - 6 и в Инзарате - 1 человек, в общей сложности 85 человек. Еще 178 человек были ранены. 

    В результате бомбардировок после режима прекращения огня, объявленного 12 сентября, погибли 444 мирных жителя. 

    Напомним, что режим прекращения огня по инициативе США и России продлился с 12 по 19 сентября.

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