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    В результате атаки РПК в Турции погибли 9 человек

    В регионе проводится антитеррористическая операция

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В результате атаки террористической группировки РПК в селе Гёкчябулак, расположенном у подножья горы Тендюрек между районами Догубаязит провинции Агры и Чалдыран провинции Ван, 9 человек погибли, 5 ранены.

    Как передает Report со ссылкой на Haberler, об этом сообщили в муниципалитете Агры.

    Среди шехидов 7 защитников села, 1 сержант, 1 солдат. Ранены трое военных и двое гражданских лиц.

    По огневым точкам террористов нанесены удары. В регионе проводится антитеррористическая операция. 

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