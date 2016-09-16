В результате атаки РПК в Турции погибли 9 человек

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В результате атаки террористической группировки РПК в селе Гёкчябулак, расположенном у подножья горы Тендюрек между районами Догубаязит провинции Агры и Чалдыран провинции Ван, 9 человек погибли, 5 ранены.

Как передает Report со ссылкой на Haberler, об этом сообщили в муниципалитете Агры.

Среди шехидов 7 защитников села, 1 сержант, 1 солдат. Ранены трое военных и двое гражданских лиц.

По огневым точкам террористов нанесены удары. В регионе проводится антитеррористическая операция.