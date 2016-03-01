​В результате атаки четырех смертников убит иракский генерал

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта в районе Хадита провинции Анбар в западном Ираке четверо боевиков-смертников "Исламского государства" смогли проникнуть на территорию военной базы.

Как сообщает Report cо ссылкой на Anadolu, в результате нападения были убиты бригадный генерал Али Абуд, подполковник Фархан Ибрагим и еще четверо военнослужащих. Семеро солдат были ранены.

Один из смертников взорвался в штабе, трое других взорвались на территории военной базы.