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    ​В результате атаки четырех смертников убит иракский генерал

    В западном Ираке четверо боевиков-смертников Исламского государства проникли на территорию военной базы

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта в районе Хадита провинции Анбар в западном Ираке четверо боевиков-смертников "Исламского государства" смогли проникнуть на территорию военной базы. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на Anadolu, в результате нападения были убиты бригадный генерал Али Абуд, подполковник Фархан Ибрагим и еще четверо военнослужащих. Семеро солдат были ранены.

    Один из смертников взорвался в штабе, трое других взорвались на территории военной базы.

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