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    В результате аномальной жары в Иране погибли пять рабочих

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Cильная  жара и аномальная температура стали причиной многочисленных пожаров в Иране. Как передает Report, об  этом сообщает иранское новостное агентство Fars.

    Сразу несколько несчастных случаев произошло в соседней стране: большой пожар в иранском национальном парке Голестан начался после того, как огонь перекинулся из находящейся по соседству провинции Северный Хорастан. Изначальная причина пожара – сухая почва и трава.

    К тушению пожара привлечены армия и силы Корпуса стражей Исламской революции, но взять под контроль пламя пока не удается. Общая площадь парка составляет около 900 квадратных километров.

    К тому же, страшный пожар произошел в столице Ирана — рынок с 760 палатками сгорел дотла. Местные жители утверждают, что за этим пожаром стояли власти муниципалитета, которые месяцами пытались закрыть палаточный рынок.

    Также в результате взрыва на химическом предприятии к западу от Тегерана погиб один рабочий, десятки человек получили ранения.

    К тому же, накануне на бумажной фабрике в 20 километрах к юго-востоку от Тегерана, произошла утечка ядовитого газа, в результате которой погибли четверо рабочих.

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